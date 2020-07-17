Amerikan futbolunu sarsan taciz skandalı

17 Temmuz 2020 Cuma, 13:58

Washington Post'un haberi ABD'de gündeme damga vurdu. NFL'in Washington takımının 15 eski kadın çalışanı 2006-2019 arasında yaşadıkları cinsel ve sözlü tacizleri anlattı. Toplam 40 eski çalışanla röportajlar yapılırken tüyler ürperten haberin hemen öncesinde tacizci oldukları iddia edilen isimlerden birinin emekliye ayrılması, ikisinin ise kovulması dikkat çekti.

NFL’de mücadele eden ve geçen hafta ismindeki ırkçı ifadeyi kaldırma kararı alan Washington takımının (eski adıyla Washington Redskins) 15 eski kadın çalışanı, kulüpte çalıştıkları dönemde yaşadıkları cinsel tacizleri Washington Post’a anlattı.

THE POST ORTAYA ÇIKARDI

The Post’un gündemi sarsan özel haberinde 40’tan fazla mevcut ve eski çalışanla röportajlar yapılırken haberde kısa mesajlar, yazışmalar ve pek çok farklı döküman da yer alırken düzinelerce taciz örneğine yer verildi.

İddialarda kadınlara yönelik müstehcen yorumlar, nahoş davranışlar ve kadın çalışanlar üzerinde açık giyinmelerine yönelik baskılar öne çıkıyor. Başlarından geçen taciz olaylarını anlatan 15 kadından 14’ü ismini vermek istemezken 2014-2015 yıllarında takımın pazarlama departmanında çalışan 31 yaşındaki Emily Applegate, ismini vererek yaşadıklarını anlatan tek isim oldu.

Haberde diğer 14 eski çalışanın işten ayrılırken kulüp tarafından imzalatılan gizlilik belgesi gerekçesiyle isimlerini açıkça belirtemediklerinin altı çizilirken The Post, kulüple iletişime geçtiklerini ancak diğer çalışanlar için bir izin alamadıklarını ifade etti.