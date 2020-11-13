Amerikan istihbaratının başına kim geçecek?

13 Kasım 2020 Cuma, 17:18

Daha önce görülmemiş bir biçimde siyasi kutuplaşmaya teslim olan ABD kamuoyunda, eski başkan Donald Trump'ın dört yıllık görev süresi boyunca kritik pozisyonlara atadığı kendisine sadık isimlerin, yeni dönemdeki muhtemel akıbetleri tartışılıyor.

ABD'nin kilit kurumlarını etkisi altına alan bu liyakat tartışması en çok da ülkede ve ülke dışında yoğun faaliyet yürüten kritik 17 istihbarat örgütüne, özellikle ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA üzerine yoğunlaşıyor.

Mevcut CIA Başkanı Gina Haspel

Reuters'ın analizine göre, "Joe Biden ve atadığı istihbarat şefleri, bu hasarı tamir etmek zorunda; mevcut ve eski ABD yetkilileri, örgütlerde güven ve moral düzeyini yükseltmek; örgütlerin Kongre ve Beyaz Saray ile ilişkilerini yeniden inşa etmek durumunda."

Temsilciler Meclisi istihbarat komitesinden bir Demokrat olan Peter Welch'e göre, "İstihbaratla ilgili yaşanan sorunlar, Donald Trump'ın istihbaratı siyasi çıkarlarına hizmet etmeye zorlamasının bir sonucu..."

EN KUVVETLİ ADAY MORELL

Yeni Başkan Joe Biden'ın, Obama dönemindeki başkan yardımcılığı ve Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanlığı dönemlerinde, istihbarat örgütleriyle ciddi bir çalışma deneyimine sahip olduğu biliniyor ve bu sebeple CIA'nın başına kimi atayacağı merak ediliyor.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre, eski CIA Başkan Yardımcısı Michael Morell'in büyük olasılıkla mevcut CIA Başkanı Gina Haspel ya da Ulusal İstihbarat Dairesi (NSA) başkanı John Ratcliffe'in yerine gelmesi bekleniyor.

Eski CIA başkan yardımcısı Michael Morell, 30 Ekim 2019'da Washington'daki Ulusal Basın Kulübünde, "2020 Vizyonu: İstihbarat ve ABD Başkanlık Seçimi" başlıklı seçim güvenliği konulu bir forumda konuşuyor. Fotoğraf: REUTERS / Joshua Roberts

RATCLIFFE POTADA

Ratcliffe'in, "görevi kötüye kullanma davası" sürecinde Trump'ı savunan sadık isimlerden biri olduğu biliniyor. Reuters'a göre, "3 Kasım seçimlerine giden süreçte, Cumhuriyetçi bir senatöre, Biden'in oğlunun Rus istihbaratıyla ilişkilerine yönelik doğrulanmamış ve muhtemelen uydurulmuş bilgiler sağlamış olması", üzeri çizilecek ilk yetkililerden biri olma ihtimalini güçlendiriyor.

Reuters'ta yer alan habere göre, üst düzey Cumhuriyetçi senatörler Perşembe günü Biden'a, istihbarat brifingleri almaya başlaması yönünde bir çağrı yaptılar, ancak Trump'ın yenilgiyi bir türlü kabul etmemesi bu geçiş pratiğini geciktiriyor. Eski CIA Direktörü Michael Hayden'in baş yardımcısı Lawrence Pfeiffer'a göre, "Gecikme bir aydan fazla sürerse, ulusal güvenlik konusunda endişelenmeye başlamak gerekebilir...”