Amundi’den Bitcoin açıklaması: "Saçmalık"
Reuters haber ajansının haberine göre, varlık yönetim şirketi Amundi'nin baş yatırım sorumlusu (CIO) Pascal Blanque, “Bitcoin bir ‘saçmalık’ ” ifadesini kullandı.
Yaklaşık 1.7 trilyon avro tutarında fon yöneten Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi'nin baş yatırım sorumlusu Blanque Bitcoin açıklamasında bulundu.
Blanque, Bitcoin gibi kripto paraların "saçmalık" olduğunu belirterek bunların finansal piyasalarda oluşan balonların bir belirtisi olduğunu ifade etti.
Blanque basın toplantısında, "Bitcoin, merkez bankalarını dijital paraları benimsemeye itmesiyle hatırlanacaktır" dedi ve hükümetlerin ve düzenleyici kurulların nihayetinde "müziği durduracaklarını" belirtti.
Blanque, yatırımcıların portföylerine kripto paraları katmadan önce Çin'in resmi para birimi renminbi ile çeşitlendirmelerini tavsiye etti.
39,364 DOLARDAN İŞLEM GÖRDÜ
Bugün yaklaşık 39,364 dolardan işlem görmekte olan kripto para birimi Bitcoin, Çin'in spekülasyonları ve mali riskleri önleme konusundaki çabalarını artırarak Bitcoin madenciliği ve işlemleriyle ilgili yasaklar getirmesinden sonra geçen ay yüzde 35 düşmüştü.
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