Amy Winehouse'un arkadaşı her şeyi anlattı: Turneye çıkmaya zorlanmış

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:00

Ünlü İngiliz şarkıcı Amy Winehouse, 23 Temmuz 2011’de 28 yaşındayken aşırı alkolden yaşamını yitirmişti.

Şarkıcının en yakın arkadaşı Tyler James, Amy Winehouse’un ölümünden bir ay önce rahatsızken Avrupa Turnesi’ne çıkmaya zorlandığını açıklayarak çalıştığı şirketi baskı yapmakla suçladı.

Turnede Winehouse’a eşlik eden James, “O tarihte alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle gördüğü tedaviden yeni çıkan Amy, hazır olmadığı ve istemediği halde 12 konserlik Avrupa turnesine çıkmaya mecbur bırakıldı. Provalar sırasında da tekrar alkole başladı” dedi.

James, Amy’yi Belgrad konserine götürmek için yığıldığı koltuktan çalıştığı şirketin adamlarının kaldırdığını, arabaya götürdüklerini, uçağa binmesine yardımcı olduklarını, otele gidene kadar şarkıcının bilincinin kapalı olduğunu öne sürdü.

Tyler James iddialarını şöyle sürdürdü:

"Amy söz konusu turnede 5 gün boyunca alkol aldı. Nerede olduğunu bilmiyordu. Hastaydı ve çoğunlukla bilinçsiz durumda sahneye çıkmak zorunda kalıyordu. Belgrad konserinde sahneye sarhoş çıkıp ayakta durmakta zorlanınca izleyiciler tarafından yuhalanmıştı.

Amy bir sonraki konser için de İstanbul’a götürüldüğünde Polonya’da olduğunu sanıyordu. Belgrad konserinden 6 güne önce normal olan arkadaşım yine kötüydü. Kafası karıştığı için nerede olduğunu bilmediği gibi Belgrad konserini de hatırlamıyordu.

İstanbul’da birkaç gün dinlendikten sonra kendine gelen Amy, ‘Eve gitmek, ayılmak, sağlığıma kavuşup kilo almak istiyorum. Turneyi boşver’ demişti. Zaten İstanbul ve Atina konserleri de bu sırada iptal edilmişti."