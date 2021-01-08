AN Vokal'den Hrant Dink'in anısına yeni tekli: 'Sareri Hovin Mernem'
An Vokal, beşinci teklisi "Sareri Hovin Mernem"i yayımladı. Hrant Dink anısına yayınlanan teklinin yönetmen Mustafa Küçük tarafından çekilen klibi de ocak ayı ortalarında yayımlanacak.
Geçtiğimiz dönemde "Uzun İnce Bir Yoldayım”, "Bu Tepe Pullu Tepe", "Erkilet Güzeli", "Yoğurt Koydum Dolaba" türkülerini farklı yorumlarla dinleyicilere sunan An Vokal, beşinci teklisi "Sareri Hovin Mernem"i yayımladı.
Grup, bu Ermenice halk şarkısını daha önceki çalışmalarından farklı olarak sadece insan sesiyle, acapella olarak çok sesli yorumladı.
Haluk Polat'ın çok sesli düzenlemesi ile Hrant Dink anısına yayınlanan teklinin yönetmen Mustafa Küçük tarafından çekilen klibi de ocak ayı ortalarında yayımlanacak.
2015 yılında Haluk Polat tarafından kurulan An Vokal, halk şarkılarını Haluk Polat’ın çok sesli düzenlemeleriyle yorumlayarak dinleyiciyi yeni bir yolculuğa çıkarıyor.
Tekli buradan dinlenebilir:
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