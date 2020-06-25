Anadolu Ajansı, İmamoğlu'nu sansürledi

25 Haziran 2020 Perşembe, 20:10

Venedikli ressam Gentile Bellini’ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek bugün Londra’da açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

Tabloyu 770 bin sterline (6,5 milyon TL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi aldı.

CNN ve Anadolu Ajansı söz konusu haberi servis ederken İBB ve Ekrem İmamoğlu’nun adını geçirmeyerek sansürledi.

Anadolu Ajansını’nın servis ettiği haber şu şekilde:

Fatih Sultan Mehmet’in özel koleksiyonda bulunan son portresi Londra’da yapılan açık artırmada 770 bin sterline satıldı.

Müzayede evi Christie’s’in açık artırmasında 770 bin sterline (yaklaşık 6 milyon 500 bin lira) alıcı bulan Fatih Sultan Mehmet portresine 400 bin ila 600 bin sterlin başlangıç değeri biçiliyordu.

İtalyan ressam Gentile Bellini’nin (1429-1507) atölyesinden çıktığı tahmin edilen portrenin bizzat ressam ya da öğrencilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülüyor.

Müzayede evinde “İslam ve Hint Sanatı” koleksiyonu kapsamında satışa sunulan portrede imza bulunmuyor.