Anadolu Ajansı, ödülünü Türk Tabipler Birliği’ne adayan Rutkay Aziz'i sansürledi
Adana Altın Koza Ödülleri gecesinde Yaşam Boyu Onur Ödülü Rutkay Aziz’e verildi. Rutkay Aziz ödülünü, son günlerde Devlet Bahçeli’nin ve MHP’nin hedef tahtasına oturttuğu Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) armağan etti. Anadolu Ajansı Rutkay Aziz’in TTB vurgusunu sansürledi.
‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü alırken konuşma yapan Rutkay Aziz, "Onur ödülü. Ben bu ödülü, son derecede onurlu ve ilkeli bir biçimde emek veren Türk Tabipleri Birliği'ne hediye edeceğim. Bu hafta içinde sizlerin de selamlarınızı ve alkışlarınızı göndererek onları selamlayacağım. Hem sağlık emekçilerini hem de tabipleri. Tekrar tekrar sağ olun" ifadelerini kullanarak ödülü Türk Tabipleri Birliği'ne ve sağlık emekçilerine armağan etti.
'İYİ Kİ DUYARLI SANATÇILAR VAR'
TTB, bu mesajı sosyal medya hesabından "Sevgili Rutkay Aziz’e tüm sağlık emekçileri adına teşekkür ediyoruz. İyi ki duyarlı sanatçılar var" ifadeleriyle selamladı.
Altın Koza Film Festivalinde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülen usta oyuncu Rutkay Aziz ödülünü Türk Tabipleri Birliği'ne ve tüm sağlık emekçilerine adadı.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) September 20, 2020
Sevgili Rutkay Aziz'e tüm sağlık emekçileri adına teşekkür ediyoruz.
İyi ki duyarlı sanatçılar var#İyikiTTBvar. pic.twitter.com/SEakuP5e9B
ANADOLU AJANSI TTB'Yİ GÖRMEDİ
Adana Altın Koza Ödül gecesini haberleştiren Anadolu Ajansı, Rutkay Aziz’in ödülü sağlık çalışanlarına armağan ettiğini yazarak oyuncunun TTB vurgusuna sansür uyguladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koronavirüs’le mücadelenin yönetilişine eleştiri olarak "Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz" eylemi başlatan Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) hedef alarak birliğin derhal kapatılması gerektiğini söylemişti.
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