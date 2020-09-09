Anadolu Ajansı'nın binasına girmek isteyen baltalı kişi gözaltına alındı
Ankara’da Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü’ne baltayla girmeye çalışan kişi gözaltına alındı.
Ankara Maltepe’de bulunan AA Genel Müdürlüğü binası önüne akşam saatlerinde elinde baltayla gelen ve isminin Emre Öz olduğu öğrenilen saldırgan AA’ya yönelik tehditlerde bulundu.
Genel Müdürlük binasına girmek isteyen şüpheli, AA güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle engellendi. Yere yatırılarak kelepçelenen şüpheli, buradaki güvenlik kulübesine götürüldü.
Saldırgan, ihbar üzerine AA’ya gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
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