Ergin Ataman: "Final oynamaya değil, kupayı almaya geldik"

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:59

Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, yarın Barcelona ile oynayacakları final karşılaşması öncesinde önemli açıklamalar yaptı.

Deneyimli antrenör, “Dün akşam oynanan maçtan sonra sakinleşemedik ama bu iyiyle işaret. 2019 yarı finalinde Fenerbahçe maçını çok farklı kazanmıştık. O zamanki atmosfer çok farklıydı takımda ciddi bir rahatlama olmuştu. Finaldeyiz ama açıkçası biz bunun coşkusunu yaşamıyoruz. Gergin ve kararlı bir şekilde yarını bekliyoruz. Biz buraya final oynamaya değil, kupayı almaya geldik" ifadelerini kullandı.

Ergin Atman Larkin’in performansı ile ilgili “Larkin bench'ten gelmeye alışmıştı ama onun beklentisi beşinci dakika civarında girmekti. Dün Micic ve Beaubois'nın o kadar sıra dışı bir performansı vardı ki biraz daha bekledik. Larkin oyuna girdiğinde maç kopmuştu, böyle olunca bu tarz oyuncularda bir konsantrasyon düşüşü oluyor. Larkin,'Takımın bu maçta bana ihtiyacı yok.' moduna girdi . Ondan istediğimiz hücum katkısını alamadık." dedi.

Dün akşam oynanan maçın değerlendirmesini yapan Ataman, "Maçın normal akışı içerisinde ilk 3 periyotta istediğimiz her şeyi yaptık. Hücum organizasyonumuz mükemmele yakındı. 4. periyotu ayrı konuşmamız gerekiyor.” ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.