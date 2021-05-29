Fernando Alonso: “Sokak pistleri için özel lastik kullanılmalı”
Formula 1’de Fernando Alonso, Monako gibi takvimdeki diğer sokak pistlerinde mevcut lastik setlerinden farklı bir lastik kullanılması gerektiğini söyledi.
Formula 1’e Alpine ile dönen Fernando Alonso, sokak pistleriyle ilgili Formula 1 yönetimine önerilerde bulundu.
Tecrübeli pilot, geçtiğimiz haftaki Monako’daki yarışta olduğu gibi takvimdeki sokak pistlerinde değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.
Lewis Hamilton, Monako Grand Prix'si öncesinde pistin yapısından dolayı geçişe imkan sağlamaması ve lastik aşınmaısının az olmasından dolayı seyirciler için yarışın eğlenceli olmadığını söylemişti.
“ÖZEL BİR LASTİK OLABİLİR”
Alonso yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Muhtemelen Formula 1’in sokak pistleri için daha derinlemesine çalışma yapması gerekiyor. Belki başka pistlerde kullanılmayan çok özel bir lastik olabilir.
Sadece bu pistler için. Sokak pistlerinde herkes yumuşak lastik kullanmak zorunda kalıyor. Belki de bu özel yarışlar için özel kurallara ihtiyaç vardır.”
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