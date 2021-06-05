Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçına olaylar damga vurdu
ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında iki takımın oyuncuları Melih Mahmutoğlu ve Chris Singleton birbirine girdi.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu 95-73 mağlup ettiği play-off final serisi ikinci maçına, son periyotta yaşanan olaylar damga vurdu.
Maçın bitimine 3 dakika 54 saniye kala Anadolu Efes'ten Chris Singleton'ın Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu'na bir şeyler söylemesi üzerine Mahmutoğlu, arkası dönük olan Singleton'a topu fırlattı. İki oyuncu, bunun üzerine yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Kavga, Fenerbahçe Beko benchinden gelen oyuncu ve idarecilerin çabalarıyla ayrıldı.
Olayın ardından dakikalarca pozisyonu izleyen hakem üçlüsü, Chris Singleton ve Melih Mahmutoğlu'nu oyundan ihraç etti. Hakemler, ayrıca Fenerbahçe Beko'dan Alex Perez, Ahmet Düverioğlu, Yiğit Onan, takım menajeri Cenk Renda ve takım kondisyonerini "saha ihlali" gerekçesiyle soyunma odasına gönderdi. Verilen ihraç kararlarının ardından sarı-lacivertliler, maça yedi oyuncu ile devam etti.
Fenerbahçe Beko, maç sonucunu resmi sosyal medya hesabından düz siyah renkli görüntü ile paylaşarak hakem kararlarını protesto etti. Söz konusu paylaşım şu şekilde:
Maç Sonucu | Anadolu Efes 95-73 Fenerbahçe Beko pic.twitter.com/tqdXYWzARH— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 5, 2021
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