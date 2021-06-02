Beşiktaş'ın eski yöneticisi Hasan Bozkurter: "Anadolu Efes kiralık salonda oynuyor"

02 Haziran 2021 Çarşamba, 13:09

Özgür Sancar'ın Radyospor'daki programına konuk olan Hasan Bozkurter Anadolu Efes ve Ergin Atamanl ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasan Bozkurter'in açıklamaları şöyle:

"EFES'E ARAZİ BULAMIYOR MUYUZ?"

"Alman konsolosluğunu kınıyorum dedi bize vize vermediği için. Ergin Ataman’dan önce bunu söylemesi gerekenler var. Ama şampiyonluktan sonra baktığımda federasyon başkanımız, yöneticileri, televizyonları geziyor. Ya siz biliyor musunuz Anadolu Efes kiralık salonda antrenman yapıyor ve maçlara çıkıyor. Anadolu Efes kiralık bir salonda oynuyor. Kim bu? Avrupa şampiyonu ve Türkiye’nin lokomotif olan bir takımı. Buradan bir kampanya açılmasını rica ediyorum. Efes’e İstanbul’da 3-5 dönüm arazi bulamıyor muyuz? Eğer kiralık salonla şampiyon oluyorlarsa bin kere daha teşekkür etmek lazım. Diyorlar ya altyapı yaptık üst yapı yaptık. Lütfen Efes’e de bir salon yapın. Anadolu Efes’in başkanı ile de görüştüğüm zaman bana ‘Biz beş kuruş istemiyoruz. Arsa tahsis etsinler hepsini biz yapacağız.’ dedi."



"KİMSE BU REKORU KIRAMAZ"

"Efes, Türk basketbolunun lokomotifidir. Diğer takımlarımız da hizmet ediyor bu bir gerçek. Özellikle son yıllarda Fenerbahçe, tartışılmaz. Onları kutluyoruz. Türk basketbolunda sistemini kuran kulüpler başarılı oluyorlar. Bunu da en fazlasıyla hak eden Efes. Başta yöneticileri olmak üzere, oyuncuları, Ergin Ataman hocamıza teşekkür etmek gerekiyor.

Ergin hocanın elinde bulundurduğu 5. kupa çok önemli. Kimse bu rekoru kıramaz. EuroCup ve EuroLeague’i kazanan üçüncü hoca Ergin Ataman oldu ama öyle bakmamak lazım. Montepasci Siena’da Saporta Kupası’nı aldı. Aydın Örs’ün yardımcılığında Koraç’ı aldı. Beşiktaş’ta EuroChallenge’ı, Galatasaray’da EuroCup’ı ve şimdi de Anadolu Efes’le EuroLeague’i aldı. Avrupa’ya baktığımız zaman bu beş kupayı kazanan başka bir antrenör yok."

"LİDER YAPISINA SAHİP"

"Ergin Ataman, bu toprakların yetiştirdiği en büyük antrenör. Bu ülkenin yetiştirdiği çok önemli bir basketbol antrenörü. Bunun büyüklüğü de nereden geliyor? Siena’da şampiyon olduğu zaman İtalyanlar seni İtalyan vatandaşı yapalım dediler. Ben Türküm dedi ve bunu reddetti. Benim ülkem var dedi. Ergin Ataman olmak kolay olmuyor. Bırakın teknik adamlığını, bir lider. Lider yapısına sahip. Ergin Ataman’ın liderlik vasfı çok fazla."

"37 YIL SONRA TÜRKİYE LİGİ'Nİ KAZANDIK"

"Nur içinde yatsın Nur Gencer vardı. Eczacıbaşı’nın çok önemli kilometre taşıydı. Ergin Ataman’ın çok sevdiği bir büyüğüydü. O beni bir gün aradı. Ortaköy Basketbol Kulübü vardı o zaman. Eczacıbaşı’ndan beri başlayan bir dostluğumuz var Nur Bey ile. Nur Abi bana, ‘Ergin İtalya’dan dönüyor. Sende Beşiktaş’tasın. Beşiktaş’a getirebilir misin?’ dedi. Çok önemli bizim için dedim. Sağ olsun Ergin hocam geldi, oturduk. Anlaştık. Sonrasında Ergin Ataman Beşiktaş’a geldi. 37 yıl sonra Türkiye Ligi’ni, EuroChallenge kupasını getirdi. Bizden sonra Galatasaray’a gitti EuroCup’ı aldı."

"ERGİN ATAMAN'A GELİNCE Mİ OLUYOR SORUNLAR"

"Dün bakıyorum federasyon başkanı ve yöneticileri televizyonlara çıktılar, Efes şöyle Efes böyle başardı dediler. Şimdi ben onlara soruyorum. Ergin Ataman’a büyük hoca dediler. Böyle bir şey olur mu? Şimdi ben Hidayet başkana soruyorum, gerekçeniz ne? Gerekçeleri belli. Hem milli takımda hem kulübünde iş yapamazmış. Tanjevic neredeydi? Hem Fenerbahçe’yi hem milli takımı çalıştırıyordu. O zaman öyle bir sorun yoktu. Ergin Ataman gelince mi oluyor sorunlar?"

"EUROLEAGUE'İ NEDEN DURDURDULAR?"

"Geçen sene dünyada ölüm ve vaka sayısı bu seneye ile mukayese ettiğinizde en az yüzde 80 daha azdı. EuroLeague’de bizim isim sponsorumuz kim? Hepimizin gururu Türk Hava Yolları. Peki geçen seneki EuroLeague’i neden durdular? Neden biz müdahale etmedik? Şimdi soruyorum. Birinci CSKA, Real Madrid, Barcelona veya Milano olsaydı acaba bu lig durur muydu? Geçtiğimiz sene Anadolu Efes’e haksızlık yapıldı. Oradaki olay Türkiye’deki başarıyı gölgelemek için lobiler önümüze kesti. Yazık günah değil mi? Bir Türk takımının hakkını nasıl koruyamayız?"