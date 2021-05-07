Anadolu Efes Fenerbahçe'yi mağlup etti| Fenerbahçe Beko 84-88 Anadolu Efes
Anadolu Efes Fenerbahçe'yi deplasmanda 88 - 84 mağlup etti.
Bir maçı eksik konuk ekip, 28. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler ise 8. kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya Tarık Biberovic ve Guduric'in peş peşe kaydettiği basketlerle iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 3. dakikayı 7-2 önde geçti. Top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan sarı-lacivertliler, çeyreğin bitimine 57 saniye kala farkı çift hanelere çıkardı: 21-10. Ev sahibi takım, ilk periyodu da 21-12 önde tamamladı.
İkinci çeyrek düşük tempoda başladı. İki takım da faul hakkını erken doldururken topu iyi paylaşan Fenerbahçe Beko, Guduric'in üç sayılık basketiyle 16. dakikayı 34-25 üstün kapattı. Anadolu Efes, kenardan oyuna dahil olan Tolga Geçim ve Buğrahan Tunce ile skor üretse de üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, devreyi 41-35 önde bitirdi.
Anadolu Efes, ikinci yarıya etkili bir başlangıç yaptı. Konuk ekip, 22. dakika biterken Simon'un isabetli dış atışıyla öne geçti: 41-42. Bu çeyrekte skor üstünlüğü sık sık el değiştirdi. Çeyreğin son anlarında Berkay Candan ile üst üste üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 64-62 üstün gitti.
Son çeyreğin büyük bölümü başa baş bir oyuna sahne oldu. Periyoda 8-2'lik seriyle başlayan Anadolu Efes, 32. dakikayı 70-66 önde geçti. Berkay Candan ve Kenan Sipahi ile kritik üç sayılık basketler kaydeden Fenerbahçe Beko, 35. dakikada eşitliği sağladı: 74-74. Micic'in tempolu oyunuyla skor üreten konuk ekip, Larkin'in basketiyle son 2,5 dakikaya 10 sayı (74-84) farkla üstün girdi. Hızlı hücumların ardından üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan sarı-lacivertliler, bitime 1 dakika 44 saniye kala farkı 4 sayıya düşürdü: 80-84. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmayı 88-84 kazandı.
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