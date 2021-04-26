Anadolu Efes, Final Four için parkeye çıkacak

26 Nisan 2021 Pazartesi, 09:41

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında yarın İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da yapılacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşacak takımın Final Four oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinde ilk iki maçta Real Madrid'i 90-63 ve 91-68 yenerek durumu 2-0'a getirdi. Lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmadan da galip geldiği takdirde adını Final Four'a yazdıracak.

İki takım, EuroLeague'de 35. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 34 müsabakanın 23'ünü Real Madrid, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

EFES'İN AVRUPA'DAKİ 723. MAÇI

Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 723. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 722 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 310 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

EuroLeague'de ise Anadolu Efes, 475. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 474 müsabakada 255 galibiyet ve 219 yenilgi yaşadı.







