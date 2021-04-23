Efes'te Ergin Ataman'dan Final-Four mesajı
Efes baş antrenörü Ataman "Oyuncular çok iyi odaklanmıştı. Çok tecrübeli bir takımla oynuyoruz. Mücadeleyi hiçbir şekilde bırakmıyorlar" şeklinde konuştu.
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 91-68 yenerek seride 2-0 öne geçen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin ve Vasilije Micic'in iyi performanslarıyla galip geldiklerini söyledi.
Ataman, maça iyi başlamadıklarını ifade etti.
Karşılaşmanın başında çok top kaybı yaptıklarının altını çizen Ergin Ataman, "Maça çok iyi başlayamadık. Tavares'in olmadığını biliyorduk. Real Madrid farklı bir strateji ile maça çıktı. Üç uzunları içerideydi. Biz bu stratejiye karşılık verirken top kayıplar yaptık. İlk maçın aksine Larkin ve Micic çok yüzdeli oynadılar. Onlar iyi oynadığında kendi oyunumuzu rahat ortaya koyabiliyoruz. Fark yine fazlaydı. Seriyi 2-0'a getirdik. Önümüzde bir maç daha var. Seriyi galibiyetle kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Ergin Ataman, çok kilit bir maçı kazandıklarını aktararak, "Oyunculara 2019'daki Barcelona serisini hatırlattık. İlk maçı kazanıp ikinci maçı kaybedip saha avantajını yitirmiştik. O açıdan çok kilit bir maçtı. Ya büyük avantajla ya da saha avantajını kaybedip Madrid'e gidecektik. Oyuncular çok iyi odaklanmıştı. Çok tecrübeli bir takımla oynuyoruz. Mücadeleyi hiçbir şekilde bırakmıyorlar." şeklinde konuştu.
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