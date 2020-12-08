Anadolu Efes müthiş bitirdi!
THY Euroleague: Anadolu Efes: 72 - ASVEL: 68
Anadolu Efes, THY Eurolegue’in 5. hafta erteleme maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Fransız ekibi ASVEL’i 72-68’lik skorla mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Matej Boltauzer xx, Emilio Perez xx, Josıp Radojkovic xx
Anadolu Efes: Shane Larkin xxx 18, Rodrigue Beaubois x, Chris Singleton x 2, Doğuş Balbay x, Tolga Geçim x, Sertaç Şanlı x 2, Adrien Moerman xx 5, Buğrahan Tuncer x, Tibor Pleiss xx 4, Vasilije Micic xxx 22, James Anderson xx 6, Bryant Dunston xxx 13
Başantrenör: Ergin Ataman
ASVEL: Freeman x, Kahudi x 3, Lacombe x, Diot xx 8, Lomazs x, Fall xx 5, Noua xx 11, Hayes x 3, Lighyt xxx 14, Howard xxx 14, Yabusele xx 8, Cole x 2
Başantrenör: TJ Parker
1. Periyot: 13-19 (ASVEL lehine)
Devre: 33-27 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 48-44 (Anadolu Efes lehine)
5 faulle çıkan: James Anderson (Anadolu Efes)
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