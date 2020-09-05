Anadolu Efes son topta!

05 Eylül 2020 Cumartesi, 01:01

Gloria Cup'un 3.gününde günün ilk maçında Galatasaray Doğa Sigorta, Dnipro'yu 91-73 mağlıup etti. Macon 17 sayı ile galibiyette öncü olurken, Hunter 15 sayı ile takımına önemli destek verdi. Dnipro'd Tymofeıenko’nun 14 sayı 4 ribaundluk mücadeledesi galibiyete yetmedi. Koçların maske takma zorunluluğu olmadığı halde, Galatasaray Doğa Sigorta'da Ertuğrul Erdoğan'ın maske takması büyük beğeni topladı. Galatasaray turnuvada ilk galibiyetini alırken, 2 maç sonunda Dnipro’nun halen galibiyeti bulunmuyor.



ANADOLU EFES - BAHÇEŞEHİR SON TOPA KADAR!



Turnuvanın şuana kadar oynanan en başa baş mücadelesinde, Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 81-77 mağlup etti. Son dakikaya kadar kıran kırana geçen mücadelede, Bahçeşehir'in moladan sonra köşeden topu çıkaramaması sonrasında Micic'in üçlüğü ile maç 81-77 tamamlandı. Anadolu Efes'in pivotu Bryant Dunston 25 sayı 8 ribaund ile maçın en değerli oyuncusu seçildi. Bahçeşehir Koleji'nde Errick Green'in 24 sayılık performansı galibiyete yetmedi. Anadolu Efes'te Doğuş Balbay forma giymedi. Bugün alınan neticeler sonucunda, Anadolu Efes turnuvanın tek namağlup takımı durumunda.

Turnuvada Cumartesi günü maç oynanmayacak.

Turnuva pazar günü oynanacak Anadolu Efes - Dnipro, Galatasaray - Bahçeşehir maçları ile son bulacak.

