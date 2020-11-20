Anadolu Efes'e sanal tribün desteği
EuroLeague tarafından dört kez "Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Takımı" seçilen Anadolu Efes, Avrupa basketbolunda yeni bir ilke daha imza attı.
EuroLeague tarafından dört kez "Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Takımı" seçilen Anadolu Efes, Avrupa basketbolunda yeni bir ilke daha imza attı. Turkish Airlines EuroLeague'de 17 Kasım 2020'de oynanan Bayern Münih maçı öncesinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda dijital bir tribün kuran Anadolu Efes, 300'e yakın taraftarının maç heyecanına +1 olmasını sağladı. Anadolu Efes Spor Kulübü Dijital Tribünü'nde yer alan taraftarlar, yaptıkları sosyal medya paylaşımlarında unutulmaz deneyim yaşadıklarını belirttiler.
Uzun süreli hazırlıkların ardından hayata geçirilen proje ile ilgili çarpıcı rakamlar da ortaya çıktı:
-Anadolu Efes Spor Kulübü Dijital Tribünü'nün hazırlık süreci yaklaşık iki ay sürdü.
-Katılımcıların sorunsuz bir deneyim yaşamaları için 100'den fazla kişi görev yaptı.
-Kullanılan led ekranların uzunluğu 27.5 metreye 3 metre şeklindeydi.
-İnternet altyapısı için 900Mbps simetrik (metroethernet) teknolojisinden yararlanıldı.
-Kullanılan kabloların uzunluk toplamı 7 kilometre idi.
-Canlı moderasyon ekibinde 20'ye yakın çalışan görev yaptı.
-Yüzlerce basketbolsevere canlı yardım hizmeti sunuldu.
Özellikle çok sayıda kişinin katıldığı görüntülü toplantılarda dikkatin dağılmasını engellemek ve etkileşimi yükseltmek amacıyla pandemi döneminde, Türkiye'de ilk kez bir spor karşılaşmasında taraftarları dijital olarak tribüne taşımak için kullanıldı. Karşılaşma sonrasında Anadolu Efes Spor Kulübü Dijital Tribünü'nde yer aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen basketbolseverler, sosyal medya paylaşımlarında da unutulmaz bir maç deneyimi yaşadıklarını ifade ettiler.
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