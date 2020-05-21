Anadolu Efesli koronavirüs testinden geçecek
İpta edilen Basketbol liginin lideri Anadolu Efesli oyuncular, yarın koronavirüs testinden geçecek.
Anadolu Efes Basketbol Takımı oyuncuları, yarın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçecek.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun devamı ihtimali ve hazırlık kampı planlamaları doğrultusunda; A takım yöneticilerinin yanı sıra oyuncular ve çalışanların Kovid-19 testine tabi olacağı bildirildi.
Testlerin kulübün Merter Tesisleri'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.
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