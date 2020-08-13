Anadolu’nun kendisi ödül zaten!

13 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

“Orda bir köy var uzakta! O köy bizim köyümüzdür, gitmesek de görmesek de o köy, bizim köyümüzdür!” bu çocuk şarkısını yeni kuşaklar bilmez, biz çok söyledik. Hüsamettin Koçan, böyle bir köyden çıkmış, yoksul değil, kendi deyimiyle ağa çocuğu. Zaten o günleri anlatırken babasından da “Ağam” diye bahsediyor.

Resim yapmayı severmiş. Babası ise resim de ne, oğulları mühendis olsun istiyor. O hep resim yapıyor. Üniversite son sınıfta mühendis çıkmasına bir yıl kala dayanamayıp mühendislik eğitimini bırakarak Marmara Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi’ne başlıyor, sil baştan eğitim hayatı ve resim atölyesinden mezun oluyor. Sonrasını hepiniz biliyorsunuz. Ressam, üç ayrı üniversitede akademisyen, sayısız yerli ve evrensel ödülünün yanında bir de TBMM Onur Ödülü, köyden çıkmış ressam olmuş çocuk, uluslararası başarılara, 41 bireysel sergiye imza atıyor ama ne unutuyor köyünü ne de gitmekten vazgeçiyor.

Bayburt’un kıraç dağlarında, ama sessiz ve eşsiz bir doğanın içinde, anasına armağan olsun diye bir cami değil, bir müze açıyor! Baksı Müzesi ki 2014’te Avrupa Konseyi Ödülü’ne layık görülen o müzenin 20. yıl kutlamaları için şimdilerde çok heyecanlı. Kim gider dağın başındaki müzeye demeyin, pandemi döneminde bile müzenin ziyaretçi sayısı günde yüzün altına düşmüyor, bayramda 250’yi bulmuş, ki bu sayı, İstanbul’un müzelerini bile kıskandırabilir!

Hocanın kafasında şimdi en büyük heyecan ve program, bu yıl ilk kez verilecek Anadolu Ödülleri. “Bu coğrafya çok çeşitli kültürlere izin vermiş, önyargıları aşarak Anadolu’nun demokrat potansiyeline yer vermek, Anadolu’nun derinlikli hafızasından yararlanmak, ötekini de içeren bir ‘çok kültürlü toplumu’ oluşturabilmek” gibi hedef koyuyor ödüllerinin önüne! “Günübirlik baktığınızda hikâye bitiyor, oysa Anadolu’nun derinliğine inmek, kültürel mirasından ve yaratıcılığından beslenerek ortak kimliği vurgulayan projeleri gündeme getirmek, onurlandırmak ve cesaretlendirmek” olarak açıklıyor amacını.

Ödüllerin ana sponsoru Doğan Holding. Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı, yöre insanı Aydın Doğan’ın kızlarından en küçüğü, Begüm Doğan Faralyalı da “Anadolu insanının binlerce yıllık değerlerinden bize kalan mirasın kıymetini bilip onları yaşatmak” olarak açıklıyor bu projeye destek olma nedenlerini.

Ödüle değer görülecek projelerin büyük ya da küçük olması değil, özgün olması, bireysel değil, toplumsal faydayı öne çıkarması önemsenecek.

KADIN İSTİHDAM MERKEZİ

Hüsamettin Hoca’yla rüzgârın kâğıtlarımızı uçurduğu, esintili bir pazar öğlen Pera’da yaptığımız sohbet, sevgili eşi Oya ile evlenmesinden tutun da adını şamandan alan müzeye, daldan dala, tatlı tatlı sürüyor. “Teknolojiyle öğrencilik yıllarımda, kent kültürüyle ise Oya’yla birlikteliğimle tanıştım” diyor.

O kadar çok erkek için geçerli ki bu, ama hiçbiri bu kadar net söylemez. Hüsamettin Hoca, kadına verdiği değeri üretime katılması çabasıyla gösteriyor. Heyecan duyduğu bir diğer proje “Kadın İstihdam Merkezi” ki uluslararası ödüllü projesi Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan merkezin temeli 2021 Mayısı’nda törenle atılacak. Tabii inşallah ülke ekonomisi ve sağlık koşulları bu değerli projelerin hayata geçmesine izin verecek, engel olmayacak.

GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI ŞARTI

Anadolu Ödülleri, “Müzecilik, Süreli Etkinlikler, Gösteri Sanatları, Arkeoloji ve Restorasyon” dallarında verilecek. Sergi ve bienal gibi projeler süreli etkinlikler bölümünde, konser, tiyatro, festival vb. etkinlikler ise Gösteri Sanatları bölümüne yarışacak. Tüm kategoriler bireysel ve kurumsal başvurulara açık olacak. Aday olacak projelerin son beş yıl içinde gerçekleşmiş olması şartı aranacak. Adaylık başvuruları 10 Temmuz’da başladı. 10 Ekim 2020’de sona erecek.

SEÇİCİ KURUL

Ödüllerin Seçici kurulunda yer alan jüri üyeleri: Prof. Dr. Ali Akay, Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Nezih Başgelen, Levent Çalıkoğlu, Doğan Hızlan, Arhan Kayar, Doç. Dr. Ayşe H. Köksal, Bülent Ortaçgil, Prof. Dr. Süha Özkan, Faruk Pekin, Dr. Nusret Polat, Prof. Dr. Metin Sözen, Murat Tabanlıoğlu, Görgün Taner, Saffet Emre Tonguç ve Prof. Dr. Fikret K. Yegül. Ödül heykeli Osman Dinç, Anadolu Ödülleri’nin logosu ve görsel kimliği ise Savaş Çekiç imzasını taşıyor.