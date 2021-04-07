Anaokulu alanı imam hatip lisesine dönüştü

07 Nisan 2021 Çarşamba, 16:02

Bölge sakini Bulut Can Okuducu “Atakent Mahallesi’nde bir İmam Hatip ortaokulu ve bir İmam Hatip Lisesi oldugˆu halde yine bir imam hatip lisesi yapılması planlanıyor. Planlarda ‘Anaokulu’ olarak gözüken bina mahallede anaokulu olmadığı halde, ‘3. İmam Hatip okulu’ yapılmak isteniyor. Vakıf alanı terk ettikten sonra alanın anaokulu ve yeşil alan olarak düzenlenmesini istiyoruz” dedi.

İrfan Koleji’nin bulunduğu alan imar planlarında anaokulu olarak görünüyor. Arazinin çevresinde okulun bahçesi ve güvenlik kulübesi yer alıyor. Bölge sakini Bulut Can Okuducu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na (CİMER) başvurarak güvenlik kulübesinin bulunduğu alana ruhsatsız bir yapı yapıldığına dikkat çekti. Okuducu başvurusunda “Ümraniye Belediyesi bu kaçak yapıyı tespit ettiği halde bir işlem yapmamıştır” ifadelerini kullandı ve alanın ne olacağını sordu. Okuducu’ya gelen yanıtta “ilgililere tebligat yapıldığı ve yerin boşaltılıp imam hatip lisesi olarak kamuya devredileceği” belirtildi. Gazetemize konuşan Okuducu “1998 yılında Ümraniye Atakent’e Anaokulu olarak bir bina yapıldı. Bu bina inşaatı tamamlandıktan sonra İlim Yayma Vakfı’na verildi ve koleje dönüştürüldü. Kısa bir su¨re sonra da binanın arkasındaki park alanının etrafı çevrildi ve kamuya ait olan alan kolejin bahçesi oldu. İlim Yayma Vakfı yönetimine Bilal Erdoğan'ın geldiği süreçte, kolej bahçeye bir spor tesisi inşa etti, binanın önündeki kamuya ait alan usulsüzce etrafı çevrilerek bu alana kaçak bir bina yapıldı, yan parseldeki Sağlık Ocağı başka mahalleye taşınarak binası apar topar yıkıldı” ifadelerini kullandı.

‘ANAOKULU VE YEŞİL ALAN OLMALI’

1 Mart 2021 tarihinde Cimer üzerinden yaptığı başvuruya gelen yanıta da değinen Okuducu “Yanıtta park alanının; ‘bütçe yetersizliğinden’ açılamadığı bilgisi iletildi. Bunun üzerine mahalleli olarak imza kampanyası başlattık” dedi. 2018 yılından beri mücadele ettiklerini belirten Okuducu “Mücadele sonuç verdi. İlim Yayma Vakfı’na ait kolej bu binayı terk ediyor. Atakent Mahallesi’nde bir İmam Hatip ortaokulu ve bir İmam Hatip Lisesi olduğu halde yine bir imam hatip lisesi yapılması planlanıyor. Planlarda ‘Anaokulu’ olarak gözüken bina mahallede anaokulu olmadığı halde, ‘3. İmam Hatip okulu’ yapılmak isteniyor. Bu binayı 2 yıl süren mücadele ile kamuya kazandıran inanç, güven ve dayanışma; Anaokulu olmasını ve yeşil alanın kamuya açılmasını da sağlayacaktır” diye konuştu.