ANAP Genel Başkanı da "devlet büyüğü" kontenjanından aşı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘devlet büyükleri’nin aşı yaptırarak topluma örnek olması çağrısı ardından aşı olan siyasi parti liderlerine ANAP Genel Başkanı da katıldı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2021 Çarşamba, 12:25
ANAP Genel Başkanı da
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın topluma örnek olmak için ‘devlet büyüklerine’ aşı ayrıcalığı tanıması ardından aşı yaptıranlar arasına Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi de katıldı.

Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'de de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu, Ankara Şehir Hastanesi'nde oluşturulan aşı uygulama odasında yaptıran Çelebi, tedbir amacıyla 15 dakika beklemesinin ardından hastaneden ayrıldı.

Sağlık Bakanı Koca, topluma örnek olmaları için Meclis’te temsil edilen siyasi parti liderleri, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı aşı yaptırmaya çağırmıştı.

Çağrı kapsamında aşı yaptıran isimler şöyle:

  • AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  • İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  • Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise, parti Meclis’te temsil edilmemesine rağmen dün aşı yaptırmıştı.

Çağrıya, "sıramı bekleyeceğim" diyerek yanıt verenler şöyle:

  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
  • HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar
  • TİP Genel Başkanı Erkan Baş 

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