Anayasa Mahkemesi, AİHM içtihadına uymadı

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Resmi Gazete’de yayımlanan kararın gerekçesinde AYM’nin darbe teşebbüsünden sonra tutuklanan yargı mensupları yönünden mesleklerinden kaynaklanan güvencelerin tutuklamanın önünde yasal bir engel teşkil edip etmediğini incelerken de tutuklamaya konu olan örgüt üyeliği suçunun kişisel bir suç olduğunu ve ağır cezalık suçüstü halinin bulunduğunu değerlendirdiği kaydedildi. AİHM’in henüz kesinleşmemiş bir kararında, hakimlik/savcılık mesleğinden kaynaklanan güvencelere riayet edilmediğinden bahisle başvurucu hakkında uygulanan tutuklama tedbirinin kanuna uygun olmadığı sonucuna vardığı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ihlal edildiğine karar verdiği hatırlatılan gerekçede, “AİHM’nin kesinleşmiş kararları bağlayıcı olmakla birlikte, Türk hukukunda yargı mensuplarının tutuklanmasına ilişkin kanun hükümlerinin yorumlanması Türkiye Cumhuriyeti’nin kamu gücü makamlarına ve nihai olarak mahkemelerine ait bir yetkidir” denildi.

Gerekçeyi Cumhuriyet’e yorumlayan hukukçu Kerem Altıparmak, AYM’nin, AİHM kararını açıkça görmezden geldiğine dikkat çekerek “Anayasa Mahkemesi, AİHM yerine geçip ‘AİHM yanlış yaptı, ulusal hukuku yorumladı’ diyemez. AYM, keyfiyetin içtihadını oluşturmuş oluyor. Bu hiç tutarlı bir yaklaşım değil. Bu şekilde içtihat kurarsanız AİHM’in istenen kararına uyulur, istenmeyen kararına uyulmaz. Bu kararın hiçbir şekilde tutarlılığı yok” dedi. Hükümetin AİHM karşısındaki işinin zorlaştığına dikkat çeken Altıparmak, “Anayasa Mahkemesi’ne biçtikleri rol bugüne kadar çok iyi oynandı ama bir noktadan sonra Anayasa Mahkemesi’nin rolü kaçınılmaz olarak sorgulanacak” diye konuştu.