Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay Üyesi İrfan Fidan seçildi
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Yargıtay Üyesi İrfan Fidan seçildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Anayasa Mahkemesine üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Fidan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından seçildi.
Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Fidan, Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca 27 Kasım 2020'de Yargıtay üyeliğine seçilmişti.
İRFAN FİDAN KİMDİR?
Aslen Ordu Fatsalı olduğu bilinen İrfan Fidan hakkında çok fazla kişisel bilgi bulunmuyor.
1999 yılının Ağustos ayında Akkışla Cumhuriyet Savcısı olarak başladığı meslek hayatına sırasıyla; Aşkale, Çaycuma, Dörtyol, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak devam etti.
Fidan 2015 yılı Şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili; 26.07.2016 tarihinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.
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