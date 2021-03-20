Anayasa Profesörü Gözler'den İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin flaş açıklama
Anayasa Profesörü Kemal Gözler, "İstanbul Sözleşmesi, TBMM tarafından 24 Kasım 2011 tarih ve 6251 sayılı kanunla uygun bulunduğuna göre feshedilmesine ilişkin bir kanun çıkarılmadıkça sadece Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilemez" dedi.
Anayasa Profesörü Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı kararıyla feshedildiği ifade eidlen İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklama yaptı. Prof. Gözler yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleşmeyi feshetme yetkisinin olmadığını aktardı.
Kemal Gözler açıklamasında, "TBMM'nin 'oylamayı bir kanunla uygun bulması'ndan sonra Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanan bir uluslararası andlaşma, bu andlaşmanın sonra erdirilmesi konusunda TBMM yeni bir kanun çıkarmadıkça, sadece Cumhurbaşkanı kararıyla sona erdirilemez. Bu makalenin tartışma konusu açısından söylersek,İstanbul Sözleşmesi, TBMM tarafından 24 Kasım 2011 tarih ve 6251 sayılı kanunla uygun bulunduğuna göre feshedilmesine ilişkin bir kanun çıkarılmadıkça sadece Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilemez" ifadelerini kullandı.
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