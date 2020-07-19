Android kullanıcılarına uyarı: Zararlı yazılım 337 uygulama üzerinden kredi kartı bilgilerinizi çalabilir
Android işletim sisteminde 337 uygulama üzerinden kredi kartı bilgilerini çalabilen zararlı bir yazılım keşfedildi.
Android işletim sisteminde keşfedilen 'BlackRock' isimli zararlı yazılım, kullanıcıların kullandıkları uygulamalar üzerinden birçok bilgiyi ele geçirebiliyor.
The Indian Express'te yer alan habere göre, zararlı yazılım Gmail, Google Play, Netflix'in de aralarında bulundu 337 uygulamadan kullanıcıların şifrelerini ve kredi kartı bilgilerine ulaşabiliyor.
Aynı habere göre, zararlı yazılım, pek çok antivirüs yazılımlarının radarından sıyrılabiliyor.
BlackRock'ın sahte Android güncelleme paketleri kisvesi altında kullanıcılara ulaştığı belirtiliyor.
Google, kullanıcıların bilinmeyen herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemekten uzak durmaları gerektiğini belirtti. Ancak Google BlackRock'a karşı nasıl bir yol izleyeceğine dair herhangi bir açıklık getirmedi.
Kaynak: NTV
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