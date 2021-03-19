Angelina Jolie: Brad Pitt evliliğimiz boyunca bana şiddet uyguladı
Birliktelikleri gibi ayrılıkları da ses getiren oyuncular Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında çocuklarının velayeti için devam eden davada yeni bir iddia ortaya atıldı. Evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını önü süren Jolie, altı çocuğunun da tanıklık etmeye istekli olduğu söyledi.
Başrollerini üstlendikleri Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanışıp 2014'te evlenen ama bundan 5 yıl sonra ayrılık kararı alan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in, çocukların velayeti nedeniyle zorlu geçen boşanma süreci henüz tamamlanmış değil. Bununla birlikte Jolie tarafından, ayrılık sonrası gündeme gelen aile içi şiddet iddialarını destekleyen bir adım geldiği iddia edildi.
NTV'nin aktardığına göre Angelina Jolie, devam eden boşanma velayet davası kapsamında mahkemeye Brad Pitt'in ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını önü sürdü.
Jolie aile içi şiddete yönelik kanıt sunmaya hazır olduğunu ifade etti.
Bu belgelerin tüm ayrıntıları bilinmese de Angelina Jolie'nin bu konuda kanıtları olduğu, hem kendisinin hem de yaşı küçük olanlar da dahil altı çocuğunun da ona tanıklık etmeye istekli olduğu belirtildi.
Jolie aynı gün henüz reşit olmayan çocuklarının ifadesinin alınabilmesi için de bir dilekçe verdi.
Boşanmanın ilk aşamasında Brad Pitt'in, en büyük oğulları Maddox başta olmak üzere diğer çocuklarına da hem sözlü hem fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları Jolie tarafından ortaya atıldı. Bunun sonucunda Pitt, bir FIB soruşturmasının yanı sıra Los Angelez Çocuk ve Aile Hizmetleri tarafından soruşturuldu. Fakat oyuncu bu soruşturmalarda aklandı.
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