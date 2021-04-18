Angelina Jolie, Elif Şafak'la İstanbul Sözleşmesi'ni konuştu

18 Nisan 2021 Pazar, 12:26

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi olan ABD'li oyuncu Angelina Jolie, yazar Elif Şafak'la Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hakkında bir söyleşi yaptı.

Jolie, TIME dergisinde yayımlanan söyleşide Şafak'a, iktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının nasıl bir mesaj verdiğini yorumlamasını istedi.

"İsminden de anlaşıldığı gibi Türkiye, 10 yıl önce imzalandığında bu insan hakları anlaşmasının başını çekmişti" ifadelerini kullanan Jolie, sözleşmeden çıkılmasına ilişkin olarak, "Türkiye hükümeti, anlaşmanın 'eşcinselliği normalleştirmek' ve Türk aile değerlerinin altını oymak için kullanıldığını savundu. Bu kararı eleştirenler bunun, hükümetin kadınlar ve azınlıklar pahasına muhafazakâr müttefiklerinin gözündeki pozisyonunu iyileştirme girişimi olduğunu söylüyor" yorumunda bulundu.

"KARAR GERİLEMEDİR"

Jolie'nin söyleşide Şafak'a sorduğu, 'Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının Türkiye'de kadın hakları açısından ne anlama geldiği' sorusuna, Şafak "Bunun, kadınlar, çocuklar ve LGBTQ toplumu için felaket içeren sonuçları olacak önemli bir gerileme olduğunu düşünüyorum. İstanbul Sözleşmesi, şiddete karşı savunmasız olan herkesi korumak adına elimizde bulunan en ilerlemeci uluslararası anlaşma" sözleriyle yanıt verdi.

Jolie, "Kadın haklarındaki gerilemeler, bundan sorumlu olanlar tarafından genellikle aile değerlerinin savunulması olarak meşrulaştırılıyor. Sanki şiddetin kapalı kapılar ardında kalması daha iyiymiş gibi" diyerek Şafak'ın bu konuda düşüncelerini sordu. Şafak, "Eğer birinin canı yanıyorsa, istismar yaşıyorsa bu özel bir durum değildir. Dört duvar arasında kalamaz. Bu sessizlik duvarlarını yıkmamız gerekiyor. Pek çok ülkede tecavüzcülere, mağdurla evlenmeleri durumunda cezasını düşüren inanılmaz sorunlu uygulamalar var" yanıtını verdi.

Kaynak: Duvar



