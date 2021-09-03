Angelina Jolie ve Af Örgütü'nden çocuk hakları kitabı

03 Eylül 2021 Cuma, 15:16

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Uluslararası Af Örgütü ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilk yazarlarından Geraldine Van Bueren’in katkılarıyla; "Çocuk ve gençlerin haklarını öğrenmeleri ve adaletsizliğe karşı durabilecek gücü bulmaları" için kitap hazırlandı.

"Haklarınızı Bilin ve Talep Edin" isimli kitapta, "Çocuklara ve gençlere haklarının anlatıldığı, kendilerini ve başkalarını korumaları için ihtiyaç duydukları bilgilerin öğretildiği ve devletlerin çocuk haklarını koruma sözlerini tutmakta nasıl yetersiz kaldığını gösterdiği" belirtildi. Kitap ilk olarak Birleşik Krallık, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Yunanistan'da satışa sunulacak, kitabın tüm dünyada satılması planlanıyor.

"DÜNYAYA ÇOCUKLARIN HAKLARINI KORUMA SÖZÜNÜ HATIRLATMA ZAMANI GELDİ"

Uluslararası Af Örgütü'nün internet sitesinde, Angelina Jolie'nin kitapla ilgili, şu sözleri aktarıldı:

"Devletler sözlerini tutsaydı ve yetişkinler çocukların haklarına saygı gösterseydi bu kitaba ihtiyaç olmazdı. Çocukların da tıpkı yetişkinler gibi hakları vardır ve bu hakları talep edecek güce ve etkinliğe sahip olmaları gerekir. Haklarınızı Bilin ve Talep Edin, bazı yetişkinlerin çocukların okumasını istemeyeceği bir kitap; çünkü çocuklara kendi haklarını ve başkalarının haklarını savunmak için gerekli bilgileri kazandırıyor. Devletler 1989’da çocukların haklarını korumak için sözleşme imzaladı; ancak birçoğu hâlâ çocukların sesine kulak tıkıyor. Bazı ülkelerde henüz dokuz yaşındaki kız çocuklar evliliğe zorlanıyor. Küresel çapta 61 milyonun üzerinde çocuk ilkokula gitmiyor ve 2019’da her altı çocuktan biri şiddetli yoksulluk içinde yaşıyordu. Bu sayı pandemi sürecinde çok daha arttı. Artık tüm dünyaya çocukların haklarını koruma sözünü hatırlatmanın zamanı geldi."