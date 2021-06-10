Anıl Bayraktar’ın ‘hikâyesi çok’...

10 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

Anıl Bayraktar, ilk teklisi “Hikâyem Çok”u Sony Music etiketiyle dinleyiciyle buluşturuyor. Şarkının sözü ve bestesi Anıl Bayraktar’a, düzenlemesi ise Çağahan Öztürk’e ait.

Şarkı için Bayraktar, “İlk görünüşte bir aşk şarkısı gibi hissedilse de yıllardır süren çabalarımın bir ürünü aslında. Kendimle mücadelemin bir dışavurumu, bir anlamda yüzleşme” diyor.