Ünlü tenor Mario Frangoulis’in yeni albümü çıktı

Ünlü tenor Mario Frangoulis’in 21’inci albümü çıktı. Blue Skies, An American Songbook, Türk dinleyicisinin de çok sevdiği efsane Amerikan klasiklerinden oluşuyor.

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2021 Salı, 04:00
Ünlü tenor Mario Frangoulis’in yeni albümü çıktı
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Blue Skies, An American Songbook adlı albümde dillere marş olmuş Blue Skies, I’ve Got You Under My Skin, Sway, Strangers In The Night, My Funny Valentine, Dream a Little of Dream of Me, If You Go Away ve Oscar’lı Yunan besteci Manos Hadjidakis imzalı, ilk kez Nat King Cole tarafından seslendirilen In The Cool of the Day gibi klasiklerin de aralarında bulunduğu 21 şarkı yer alıyor.


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