Anıl'ın parkta öldürülmesinde, kız arkadaşının 2 yakını aranıyor
İzmir'in Buca ilçesinde, Anıl Bahri Kocaman'ın (21) parkta tabancayla öldürülmesiyle ilgili olarak, kız arkadaşının yakınları olduğu iddia edilen 2 kişinin arandığı belirtildi.
İzmir'in Buca ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde yaşayan Anıl Bahri Kocaman, dün, saat 17.00 sıralarında, kendisini telefonla arayan 2 kişinin konuşma daveti üzerine 647/7. Sokak'taki parka gitti. Kocaman ile parkta bekleyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Kocaman'a tabancayla peş peşe 8 el ateş eden 2 şüpheli, olay yerinden kaçtı.
Kocaman vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla, ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Kocaman, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocaman, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kocaman'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
Polis, olay yerinde inceleme yapıp delilleri toplarken, Kocaman'ın, arkadaşlık ettiği 18 yaşından küçük kızın durumu öğrenen yakınları E.Ş. ve F.Y. tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- Taliban’dan şaşkına çeviren görüntü!
- 33 ülke için endişelendiren sözler
- Ünlü market zincirinde büyük skandal
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- Bayraktar'ın sözlerine CHP'den ilk yorum
- ÖTV indiriminde bayi oyunu
- “Bu hastalık zengin hastalığı”
- Erdoğan'ın MHP ve HDP planı
- Türkiye’nin bugün bir başkomutanı var mı?
- Bayraktar'ın Evi terk et dediği Soylu'nun akrabası