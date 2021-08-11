Kadın cinayetleri için daha önce çağrı yapan Ulviye Avağ, silahla vurularak öldürüldü!
Sultangazi'de Ulviye Avağ, ormanda eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Avağ'ın sosyal medya hesabından geçen yıl "Kadın Cinayetlerini Durdurmak için yetkililer göreve" notunu yayınladığı görüldü.
Kadın cinayeti, dün akşam saatlerinde Gazi Caddesi'nde bulunan ormanda meydana geldi. İddiaya göre, Ulviye Avağ ile eski eşi Mehmet D. ormanlık alana geldi. Bir süre sonra silah sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Silah seslerinin duyulduğu yerde çalışma yapan ekipler, bir kadının hareketsiz halde yattığını gördü. Yapılan araştırmalar sonucunda cansız bedenin Ulviye Avağ'a ait olduğu tespit edildi. Avağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri Avağ'ı ormanlık alanda silahla öldüren Mehmet D.'yi kısa sürede gözaltına aldı.
Olayın yaşandığı yere yakın evi bulunan Zeycan Çınar, "Silah sesi duydum. Silah sesi geldiğinde ben içerideydim. Saat 20.00 - 21.00 aralarındaydı" dedi.
PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan, Ulviye Avağ'ın sosyal medya hesabından 24 Temmuz 2020 yılında yaptığı paylaşımında "Kadın Cinayetlerini Durdurmak için yetkililer göreve" notunu yayınladığı görüldü.
İlgili Haberler
- Oyuncu Pelin Akil'den 'kadın cinayetleri' tepkisi: 'Oğlunuza sahip çıkın oğlunuza!'
- Kadın Cinayetleri ve Siyasal Şiddet - Prof. Dr. Erendiz ATASÜ
- Soylu ‘kadın cinayetlerine’ ilişkin konuştu: Ben hepsinin sorumlusuyum
- Eşitlikçi Kadın Platformu: “Kadın cinayetlerinde azalma olmadı”
- Kadın cinayetleri bir şiddet sürecinin sonunda yaşanıyor
Video Haberler
- Şehre ulaşan koku panik yarattı
- Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi yurttaşlar kurtardı
- Sinop Ayancık'ta devlet hastanesinde tahliye anları
- Sinop'ta yurttaşlar insan zinciri oluşturarak kurtardı
- Bucak yanıyor! Alevler barajlara ulaştı!
- Skandal görüntüleri canlı yayınladı: 48 bin lira ceza
- Marmara Denizi’nde bir ilk
- Yollar çöktü, direk devrildi, araçlar sürüklendi
- Yüzüne aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı
- Metroda sokak müzisyeni ile yurttaş arasında gerginlik
En Çok Okunan Haberler
- Provokasyon! Akşener'e Sivas'ta sözlü saldırı
- Burhan Kuzu'ya seks kaseti ile şantaj
- Kaybolan Rus öğrenciden acı haber
- Mustafa Cengiz’den üzücü haber!
- Altına ne zaman yatırım yapılmalı?
- Ailesi dahil 20 kişinin tacizine uğradı
- Yükselecek mi düşecek mi? Kapalıçarşı esnafı açıkladı
- Erdoğan'ın Faiz oyunu
- Dündar'dan bakan danışmanları hakkında bomba iddia
- Sinop sele teslim! İşte son görüntüler