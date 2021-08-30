Müge Anlı'nın programında itiraf etti: Büyükşen cinayetinde yeni gelişme

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:12

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 30 Ağustos Pazartesi günü programının 14'üncü sezonunun ilk yayınına çıktı. Anlı, programa Türkiye'nin aylarca konuştuğu Büyükşen cinayeti ile başladı.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 3 Eylül 2018 günü meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından vurularak öldürmüştü.Kızları Fatma Büşra Büyükşen ise katilin elinden kaçarak kurtulmuş, çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konuyu tekrar gündeme getirmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kurulmuştu.

Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçmişti. Geçtiğimiz ay yapılan operasyonda; 25 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında olayın azmettirici olduğu belirtilen Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ile birlikte 5 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklulardan Mustafa Okşen ise geçtiğimiz haftalarda cezaevinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti.

'ESRA TAŞ İFADESİNİ GERİ ÇEKTİ' İDDİASI

Gözaltıların yapıldığı dönemde Abdullah Başdemir'in kendisine ''Senin canını sıkanları hallettirdim. Onları öldürttüm'' dediğini söyleyerek cinayetleri itiraf eden Esra Taş, aradan geçen 1 ayın ardından ifadesini geri çekerek suçlamaları reddetti.

Öldürülen Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen tüm bu gelişmelerin ardından bugün Müge Anlı canlı yayınına yeniden katılarak son durumu değerlendirdi.

BAŞDEMİR'İN AVUKATI İDDİALARI REDDETTİ

Canlı yayına katılan Abdullah Başdemir'in avukatı Yusuf Karataşlı, müvekkili ile Esra Taş'ın 2018'in ağustos ayında tanıştığını söylerken "cinayete azmettirme" iddiasını reddetti. Avukat Karataşlı Esra Taş'ın cinayetle bağlantısı olduğunu ancak müvekkilinin bu cinayetle bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

Yayına bağlanan bir kişi ise, JASAT ekibi gözaltılara başlamadan 2-3 ay önce Abdullah Başdemir'in Esra Taş'ı arayarak Büyükşen cinayeti ile sevgilisinin çevresinden kişilerin gözaltına alınmaya başladığını söylediği iddia etti. Başdemir'in arkadaşlarının ifadesi alınan sevgilisine cinayetlerle bir ilgisinin olup olmadığını sorduğunu öne sürdü.

GİZLİ TANIK KONUŞTU

Esra Taş'ın gizli tanık olan arkadaşı ise, Esra Taş eski sevgilisi Hüseyin'e takıntılı halde aşık olduğunu bu nedenle eski sevgilisinin ailesi tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Gizli tanık cinayetlerin ardından Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın konuşmalarına şahit olduğunu, Abdullah Başdemir'in "Seni bir daha tehdit edemezler, korkutamazlar. Ben adamlarımı gönderip onları öldürttüm" dediğini öne sürdü.

Morali bozuk olan Esra Taş'ın ise Başdemir'in sözlerinin ardından güldüğünü söyleyen tanık, duyduklarını bugüne kadar korktuğu için anlatmadığını söyledi.

NECLA BÜYÜKŞEN'İN KARDEŞİ YAYINA BAĞLANDI

Necla Büyükşen'in yayına bağlanan kardeşi Kamuran Büyükşen de kafasındaki soruları gündeme getirdi. Kamuran Büyükşen, cinayetin hemen ardından yanlış eve girildiğini söyleyen dünürlerin bu bilgiyi nereden bildiğini sordu. Büyükşen, yanlış eve giren kiralık katilin evde sadece yaşlı karı koca ve kızları Büşra'nın olduğu saati denk getirmesini de şüpheli bulduğunu söyledi. Sonuçların kendisini tatmin etmediğini söyleyen Kamuran Büyükşen "Gerçek katiller ortaya çıksın" dedi.

Avukat Rahmi Özkan da mevcut verilerin kafasında oturmadığını söylerken, Osman Büyükşen'e anne babasının katilinin yakalandığı konusunda içinin rahat olup olmadığını sordu. Osman Büyükşen, gizlilik kararı bulunan dosyada bazı noktaların henüz aydınlatılmadığını ifade etti.

İlerleyen dakikalarda yayına bağlanan izleyici ise avukat Yusuf Karataşlı'nın ifadelerinin çoğunun yalan olduğunu iddia etti. Esra Taş'ın Hüseyin'le sevgiliyken Abdullah Başdemir'i tanıdığını söyeyen izleyici, Esra'nın Hüseyin'den ayrıldıktan birkaç gün sonra Abdullah Başdemir ile birlikte olmaya başladığını iddia etti.