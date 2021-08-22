Anıt ağaçlara kurtarma operasyonu

22 Ağustos 2021 Pazar, 14:18

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin anıt niteliğindeki ağaçlarının yaşama tutunması ve gelecek nesillere aktarılması için özel bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi uyguladığı bilimsel müdahale yöntemleriyle iki sene içerisinde aralarında asırlık çınarların da bulunduğu 120 ağacı yok olma tehlikesinden kurtardı. Büyükşehir Belediyesi iki senede 16 ilçede bulunan 120 ağacı yok olma tehlikesinden kurtardı.

Kuzey Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Bitki Koruma Şefi Engin Düzgün, anıt niteliği taşıyan ağaçları eski sağlıklı görünümüne kavuşturduktan sonra onları kendi kaderlerine terk etmediklerini vurgulayarak “Her yıl gübreleme ve ilaçlama yapıyoruz. Ağaçlar bu sayede eski hallerine göre iyileşme sağlıyor. Her sene organik ve kimyasal bitki besin elementi takviyesi yaparak kurtardığımız ağaçlar böylelikle bir yarım asır daha yaşama şansı buluyor. İzmir'de biyotik ve abiyotik faktörler dolayısıyla yıpranmış bir sürü anıt ağacımız var ve biz bu ağaçları yaşatabildiğimiz kadar yaşatacağız ” dedi.