Anıtkabir yasak, Ayasofya serbest!

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

ADD ve CHP heyetinin, Anıtkabir Komutanlığı ile uzun süren görüşmelerinin ardından, iki saatin sonunda Anıtkabir ziyarete açıldı ve heyet içeri alındı. ADD, İnönü Vakfı, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim-İş, TESUD, Türk Hukuk Kurumu, Ankara Barosu, İstanbul Barosu, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Kent Konseyi temsilcileri Anıtkabir’i ziyaret edeceklerini duyurmuştu.

Anıtkabir Komutanı, ziyaretten yarım saat önce ADD yetkililerini arayarak Anıtkabir’in dezenfekte edileceği gerekçesiyle saat 12.00’de kapatılacağını bildirdi. Bunun üzerine Anıtkabir’in kapısına gelen STK temsilcileri ve yurttaşlar, etrafın polis barikatlarıyla kapatıldığını gördü. Asker-polis ve heyet arasında tartışma çıktı.

Yurttaşlar, “Lozan’a sahip çıkmaya geldik, niye almıyorsunuz? Mafyalara, tarikatlara, Lozan’ı delenlere önlem alın” sözleriyle polise ve askere tepki gösterdi. ADD Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, önceden tüm müracaatları yaptıklarına dikkat çekerek “Önce çelenk koyamazsınız dediler, karanfillerimizle geliriz dedik. Albay, sonra da ‘Birtakım terör unsurları aranıza sızabilir’ dedi ve saati değiştirmek istedi. Değiştiremeyiz, Atatürkçü hiç kimse terör unsuru barındırmaz dedik. Saat 11.20’de albay tekrar aradı ve ‘Anıtkabir’i tadilata alıyoruz, programı iptal edin’ dedi. Buraya geldik, dezenfekte edilecek dediler. Anıtkabir’e girişimiz yasaklandı. Bu bahanelerle çocuk bile kandıramazsınız. Atatürk, Cumhuriyet, Lozan demek, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini savunmak suç haline geldi. Bugün Ayasofya serbest, Anıtkabir yasak” dedi.

Altınışık ve STK başkanları, içeri girene kadar oturma eylemi yaptı.

‘RÖVANŞİST TUTUM’

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık ise, duruma tepki göstererek “Lozan Barış Antlaşması bu ülkenin tapusudur” ifadelerini kullandı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan Karakuş da “Ayasofya kararıyla Cumhuriyetin, Atatürk’ün ve Bakanlar Kurulu’nun kararını hiçe sayan bir iktidarın, rövanşit bakış açısının ürünü olarak Anıtkabir kapatılıyor. Bir taraftan Ayasofya açılıyor, bir taraftan Anıtkabir kapanıyorsa Cumhuriyet değerleri tehdit altındadır” dedi. Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da “Anıtkabir Komutanlığı, polisin emrinde. Bugün ülkenin her yerinde Lozan etkinlikleri yasaklanıyor. Bu durum gaflet ve dalaletin de ötesidir” diye konuştu.

CHP DESTEĞE GELDİ

Engelin ardından bekleyen gruba destek için CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da Anıtkabir’e geldi. Yıldırım Kaya, “Cumhuriyetle hesaplaşmak isteyenlerin karşısında diz çökmeyeceğiz. Sayın Komutan, sen bilmiyor musun 24 Temmuz’un Lozan’ın yıldönümü olduğunu? Bugün mü öğrendin? Eğer temizlik anlayışınız Cumhuriyet devrimleriyle hesaplaşmaksa, bunu aklınızdan çıkarın” dedi. CHP heyetinin Anıtkabir Komutanlığı ile görüşmelerinin sonucunda Anıtkabir, 2 saatlik bekleyişin ardından açıldı. Heyet, Atatürk’ün mozolesine ve İsmet İnönü’nün gömütüne çiçek bıraktı. Etkinliğe Eğitim-İş Başkanı Orhan Yıldırım, Tüm-YerelSen Başkanı Tamer Yiğit Güler, ÇYDD Ankara Şube Başkanı Ayfer Yüksel, Ankara CUMOK yetkilileri ve çok sayıda STK’nin temsilcisi katıldı.

‘BAĞIMSIZLIK İŞGALDEN KURTULMAKTIR’

Anıtkabir’in ardından Eğitim-İş Sendikası Başkanı Orhan Yıldırım, Türk Hukuk Kurumu Başkanı Yaşar Çatak ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık Pembe Köşk’e gelerek İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker’i ziyaret etti. Burada konuşan Yıldırım, Kurtuluş Savaşı kahramanlarını anarak “Bizleri bugünlere getirenler başta olmak üzere, başta Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü olmak üzere herkese saygılarımızı sunarız” derken Türk Hukuk Kurumu Başkan Çatak, Lozan’ı hedef alan açıklamalara karşı “Hiçbir objektif tarihçinin Lozan’ın Türkiye aleyhine bir belge olduğunu söylediğini duymadım” ifadelerini kullandı. Çatak, dün ibadete açılan Ayasofya’ya ilişkin ise “Ulusal bağımsızlık bir müzenin ibadet yerine dönüştürülmesiyle olacak şey değildir. Ulusal bağımsızlık o camiyi düşman işgalinden kurtarmaktır. Bunu da Atatürk ve İnönü başardı” dedi.