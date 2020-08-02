ANKA'dan yandaşlara 'Muharrem İnce' tepkisi!

02 Ağustos 2020 Pazar, 19:12

Sabah Gazetesi’nin atılmamış bir tweet üzerinden yaptığı, ‘Muharrem İnce parti kuruyor’ haberine kısa süre sonra Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu’dan destek geldi. İnce iddilara karşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. İnce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ”Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar” dedi.

"HABER YAPMADIK"

İddialara yönelik haber yapmadığını kamuoyuna bildiren Anha Haber Ajansı internetten yaptığı paylaşımda, ”Sayın Muharrem İnce’den herhangi bir demeç almamış, herhangi bir haber yazmamış ve abonelerine/okurlarına servis etmemiştir” dedi.

‘HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK’

Yapılan açıklamada, "ANKA Haber Ajansı’nın adını kullanarak gerçek dışı, düzmece haber üreten, abonemiz dahi olmayan internet siteleri hakkında hukuki süreç derhal başlatılacaktır” dedi.

ANKA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE: