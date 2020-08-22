Ankara 2 No'lu baro üyesine Devlet Bahçeli'den 'emir ve talimat'

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 21:08

MHP İstanbul Milletvekili Feti Aydın'ın sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ankara 2 No'lu Baronun Kurucular Kurulu Üyesi Av.Aydın Akpınar paylaştığı fotoğrafta kullandığı 'Genel başkanımızın emir ve talimatlarını aldık' ifadesi sosyal medyada yurttaşlar tarafından tepki topladı.

MHP İstanbul Milletvekili Feti Aydın paylaşımı şu şekilde:

"Ankara 2 nolu Baronun kurucular kurulu üyesi sayın Av.Aydın Akpınar bey ile birlikte ,Sayın Genel Başkanımıza kuruluşla ilgili arz’da bulunarak emir ve talimatlarını aldık"

"BAROLAR EMİR VE TALİMAT ALMAZ"

Paylaşımı alıntılayan birçok avukat, barolarda ve avukatlıkta emir ve talimatın olmadığını belirterek 'Çoklu Baro' yasasının çıkarılma nedeninin bu olduğunu vurguladı.

İşte bazı Tepkiler:

"Emir ve talimat alan baro, baro olmaz olsa olsa TETİKÇİ MAFYA olur. Ülkenin hukuk ve adaletteki durumu gerçekten de çok acıklı "

"Siz bu mesleğin yüz karası olarak tarihe geçeceksiniz. Avukat hiç kimseden emir ve talimat almaz. Ankara 2 Nolu Barosu avukatları temsil etmemektir."

"Barolar çok ideolojik, biz ideolojik barolara karşıyız." denilerek çıkarılan yasa sonrası...

Emir ve talimat alan barolar"

"Bir siyasi parti liderinden açıkça emir ve talimat alan bir baro olamaz. Alıyorsa ona baro denilemez. Kurulacak yeni 'baroların' nasıl bir sey olacagını öngörüyorduk. Şimdi görmüş olduk."