Ankara Adliyesi'nde çoklu baro eylemi: Cübbelerimize düğme dikmeye çalışıyorsunuz!

07 Temmuz 2020 Salı, 16:06

Fotoğraflar: AA (Aytaç Ünal)

Avukatlar, Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edilen çoklu baro teklifine ilişkin bugün Ankara Adliyesi’nde eylem yaptı. Adliye'nin 5’inci katından başlayarak, sloganlar eşliğinde bütün katları gezen avukatlar, daha sonra Adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, haftalardır baroların bölünmesinin ülkeye ne kadar büyük zarar vereceğini anlatmaya çalıştıklarını söyleyerek, düzenlemeyle yurttaşların en temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmak istendiğini belirtti.

Türkiye'deki 80 baronun düzenlemeye karşı olduğunu, düzenlemenin altını doldurabilen kimsenin bulunmadığını kaydeden Sağkan, avukat cübbelerinin cebinin bulunmamasının avukatlığın kamu hizmeti olduğunu, düğmelerinin bulunmamasının ise mesleğin tarafsızlığını simgelediğini vurguladı.

"Susmuyoruz, korkmuyoruz, biat etmiyoruz" diyen Sağkan konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün bizi burada bir araya getiren şey bir baskı rejiminin her fırsatta masasının altından çıkarıp gösterdiği sopaya hiçbir zaman boyun eğmediğimizi ve hiçbir zaman da eğmeyeceğimizi tarih önünde çocuklarımıza anlatma borcumuzdur. Şimdi de teslim alamadığınız baroları parçalayarak cübbelerimize ilik açmaya düğme dikmeye çalışıyorsunuz. İstiyorsunuz ki yargının son ayağı da iktidara bağlansın. İstiyorsunuz ki herkes sussun. Bizleri çok iyi dinleyin. Hepsi bir ağızdan, hiçbir baskıya boyun eğmeyeceklerine, mesleklerine ve Cumhuriyet'e sahip çıkacaklarına dair bu ülkenin teker teker her bir çocuğuna yemin ediyorlar; susmuyoruz, korkmuyoruz, biat etmiyoruz."

Teklifin perşembe günü Meclis Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor.