Ankara-Atina hattında, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına görüşmeler başladı
Doğu Akdeniz konusunda geçen yılki gerilimin ardından son dönemde diyalog sürecinin hızlandığı Ankara-Atina hattında, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi odaklı görüşmeler başladı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis, iki ülke arasında ortak ticaret ve ekonomi komitesi kurulması, denizcilik, havacılık ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin artırılması, iki ülke arasında hızlı tren hattının inşa edilmesi gibi başlıkların bulunduğu 25 maddelik liste üzerinde istişarelerde bulundu.
Yunanistan’la yılbaşından bu yana sıklaşan diplomatik görüşmelerde iki ülke arasında Ege ve Doğu Akdeniz odaklı sorunlarda somut bir gelişme kaydedilemese de ekonomik ve ticari ilişkilere odaklanma konusunda uzlaşıya varılmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mayıs’ta Atina ziyaretinde Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmenin ardından “Somut projeler üzerinde eylem ve işbirliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede ilke olarak görüş birliğine vardık” demişti.
25 maddelik ekonomik işbirliği listesi, bu görüşmeden iki gün önce Yunanistan’ın Kavala şehrinde bir araya gelen Önal ve Fragoyannis tarafından hazırlanmıştı. Listenin ilk sırasında Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu’nun 5. toplantısının yapılması var. Türk-Yunan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Çalışma Grubu toplantısının yapılması ile iki ülke arasında ortak ticaret ve ekonomi komitesi ve bilim ve teknoloji ortak komisyonunun kurulması da maddeler arasında. İpsala Sınır Kapısı’nda ikinci köprü inşası ve Selanik-İstanbul hızlı tren hattının inşası da hedefler arasında. Ortak Denizcilik Çalışma Grubu kurulması ve ülkeler arasında deniz taşımacılığının artırılması, Türkiye-Yunanistan-Bulgaristan elektrik enterkonnektörünün modernize edilmesi de başlıklar arasında bulunuyor.
Video Haberler
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
- Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
- Kapadokya’da peribacalarına çirkin saldırı
- İkizdereli köylüleri şoke eden olay!
- Korku dolu anlar! Dev hortum kamerada
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
- SADAT ve Onur Gencer hakkında çarpıcı iddia
- PKK’dan nefret ettiğim için yaptım
- Ali Sunal'dan Güldür Güldür skeci hakkında açıklama
- HDP İzmir il binasına saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Veyis Ateş kararını verdi
- Peker'in iddialarının ardından Ateş'ten yeni hamle
- O tweet’leri neden şimdi attı?
- HDP'li Ertuğrul Kürkçü saldırganları açıkladı
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma