Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan: Feyzioğlu'nu tarihin vicdanına bırakıyorum

23 Haziran 2020 Salı, 16:18

Eskişehir Yolu üzerinde 300 metre kala durdurulan ve yaklaşık 26 saat engellenen başkanlar, önce Başkent’e girdi ardından Anıtkabir’de Ata’yı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Anıtkabir önünde basın açıklaması yapan Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, kendilerinin polis tarafından engellenmesi ve bazı baro başkanlarını darp edilmesini “Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gördüğüm sahneden utanç duyduğumu ifade etmek istiyorum Ankara'da büyük bir coşkuyla karşılamamız gerekirken maalesef büyük bir şiddetle ve hak gaspıyla karşılandığına şahit olduk. Ancak barolar bu şiddete karşı boyun eğmediler ve direnişe geçtiler. İlk günden itibaren söylediğimiz şey şuydu. Bu yaptığınız hukuka aykırıdır, kanunsuzdur, anayasaya aykırıdır” diye değerlendirdi.

‘ÇAY BİLE VERMEDİLER’

Kendilerinin Eskişehir Yolu üzerindeki şantiyede beklediği sırada insanlık dışı muameleyle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Sağkan, 10 dakikalık yürüyüşlerini ancak yaklaşık 24 saat sonra gerçekleştirebildiklerini kaydederek, “Şiddete uğradık, yağmurda ıslandık. Meslektaşlarımızın bize getirdikleri battaniyeyi vermediler. Oturacak yer bulamadık, koltuk getirdik koltukları vermediler. Çay getirttik kendimize çay vermediler. İnsani tüm değerlerden uzak 24 saat yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Oradakilerin baro başkanı olması tabi ki farklı bir muameleyi gerektirmez. Ancak bir insana kimsenin böyle bir tavır sergilemeye hakkı yoktur” diye konuştu.

‘YÜRÜYÜŞ BAŞKENTTE TAÇLANMALIYDI’

Kendilerinin kararlılığı sonucu izin verildiğini ifade eden Sağkan, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'de savunma tarihinin belki tekrar yazıldığı gün olarak geçmiştir. Bu yürüyüş tabi ki Türkiye'nin Başkent’inde taçlanmalıydı. Ancak başkanlarımızın bütün illerden geçişlerinde hiçbir sorun yaşamadıkları halde kilometrelerce yürüdükten sonra başkente geldiklerinde sadece ve sadece simgesel olarak yapacakları çok kısa bir yürüyüşe dahi tahammül gösterilemediğini ve çok müdahale edildiğine şahit olduk."

Sağkan polisin kendilerine yönelik muamelesi hakkında suç duyurusunda bulanacakların ekledi: "Bizi zorla bir yerde 3 tur üzerinden barikatların sergilendiği, vatandaşla ve meslektaşla görüşme olanağımız için minibüslerle çevremizin kapatıldığı, kısmi bir gözaltı süreci yaşatıldı. Tabi ki bu hukuksuzluğa, kanun tanımazlığa suç duyurusunda bulunacağız ve sonuna kadar takipçisi olacağız."

‘FEYZİOĞLUNU TARİHİN VİCDANINA BIRAKIYORUM’

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun kendilerini ziyaret etmesini hakkında "Çok uzun zamandır, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve insan hakları mücadelesinden uzaklaştığını, bunun tam karşısında yer aldığını ve bu hak ihlalleri alanına geçtiğini görüyoruz" diyen Sağkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bugün bir kez daha gördüğümüz ve sahip olduğumuz, aynı zamanda meslektaşı zor durumdayken, darp edilirken, yerlerde süründürülürken, koltuk bulamayıp çamurlarda otururken, kalkıp gelmedi. Tarih hepimizi yaptıklarıyla ve yapamadıklarıyla yargılayacaktır. Ben bu anlamda Metin Feyzioğlu'nun tavırlarını da kamuoyunun ve tarihin vicdanına bırakıyorum."