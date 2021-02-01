Ankara Barosu’nda avukatlara imza baskısı çağrısı
Ankara Barosu, Ankara’da ikinci bir baro kurulabilmesi için kamuda çalışan avukatlara yönelik olarak imza vermeleri yönünde yapılan yoğun baskının artarak devam ettiğini belirterek, baskı gören avukatlara, kendileriyle iletişime geçme çağrısında bulundu.
Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada, kamuda çalışan avukatlara, Ankara’da ikinci baro kurulabilmesi için imza vermeleri yönünde baskı yapıldığı iddialarının baroya ulaştığı, bunun üzerine baronun, tüm bakanlıklara Bilgi Edinme Yasası kapsamında yazı yazdığı ve Kamu Denetçiliği’ne inceleme yapılması için başvuru yapıldığı anımsatıldı.
Bazı bakanlıkların “bu hususun gerçek dışı olduğu” yanıtını verdiği, bazı bakanlıkların ise yanıt vermediği kaydedilen açıklamada, “Buna rağmen aradan geçen sürede, muhtelif kurumlardaki kamu çalışanı meslektaşlarımıza aynı baskının artarak devam ettiği, bu baskının taşraya tayin noktasında gözdağı verme boyutunda olduğu yakınmaları tarafımıza ulaşmaya devam etmektedir. Yaşanan süreç, baroları parçalamaya ve mesleğimizi niteliksizleştirmeye hizmet eden bu yasal düzenlemenin amacını bir kez daha ortaya koymaktadır” denildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Her türlü baskıya karşın meslek örgütünün parçalanmasına imza vermeyi reddeden, cübbelerine ilik açılmasına, düğme takılmasına izin vermeyen meslektaşlarımızın yanında mesleğimizi ve geleceğimizi savunmaya devam edeceğiz. Bu nedenle, çalıştığı kurumda baskıya uğrayan meslektaşlarımızın hukuki süreçte de yanlarında olduğumuzu, bu baskıya vücut veren, aracı olan tüm ilgililer hakkında yapılacak suç duyuruları dahil olmak üzere hukuki mücadelemizin sonuna kadar verileceğini belirtiyor, bu baskıyı yaşayan meslektaşlarımızın Ankara Barosu’nun ‘[email protected]’ e-posta hesabına başvurmaları halinde gizlilik unsuruna riayet edilerek gerekli idari ve yasal başvuruların baromuzca takip edileceğini önemle hatırlatıyoruz.”
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