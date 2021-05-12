Ankara Barosu'ndan TFF için suç duyurusu!

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:43

Ankara Barosu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Barosu, kulüplerin belirli bir hukuk firması ile anlaşmaya teşvik edilmesinin suç olduğunu belirterek, TFF yönetiminin “görevi kötüye kullanma” ve Avukatlık Kanunu’na muhalefetten yargılanmasını istedi.



Barodan yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu girişimi, Avukatlık Kanunu’nun 35, ve 48. Maddelerine ve aynı zamanda TCK’nın 257. Maddesine aykırı olduğundan, ilgililer hakkında kamu davası açılması istemi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmuştur” denildi.



TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında yapılan suç duyurusunda, “(Avukatlık Kanunu’nda) Avukata iş sağlamak, aracılık yapmak açıkça suç olarak düzenlemiştir. Üstelik bu işi yapanların memur olması hali, nitelikli hal olarak düzenlenmiştir” ve “Türkiye Futbol Federasyonu’nun, kendisine bağlı kulüpleri belirli bir hukuk firması ile çalışmaya yönlendirmesi, teşvik etmesi ve aracılık yapması 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına aykırıdır” ifadeleri yer aldı.



NE OLMUŞTU?



TFF Süper Lig kulüp başkanlıklarına gönderdiği yazı ile, Süper Lig Kulüplerinin uluslararası müsabakalar ile yabancı futbolcu ve teknik görevlilerle yapacağı sözleşmelerde İtalya’da bulunan Gallavotti Bernardini & Partners hukuk firması ile 3 Mart 2022’ye kadar sözleşme imzaladığını, anlaşma uyarınca ilgili hukuk firmasının Süper Lig kulüplerine “hukuki danışmanlık” hizmeti vermesi halinde ücretinin TFF tarafından karşılanacağını bildirmişti. FIFA, UEFA ve CAS nezdinde davalarda bu firma tarafından temsil edilmek isteyen Süper Lig kulüplerine ise firmanın “indirimli” tarife uygulayacağı belirtilmişti.

