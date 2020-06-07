Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nden, milletvekilleri için emsal niteliğinde karar: ‘Soruşturma Meclis’in izin vermesine bağlı’

07 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, CHP’li Enis Berberoğlu ile HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğlu’nun milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin “emsal niteliğinde” bir karara imza atığı öğrenildi.

İstinaf, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç’a açılan bir davada, anayasanın 83/4 maddesindeki “Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis’in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır” hükmünün uygulanacağına karar verdi. Dönemin CHP Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Haluk Koç, 16 Haziran 2014’te, parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın bazı kişilerle çektirdiği bir fotoğrafı göstererek, “bu kişilerin IŞİD mensubu olduğunu” ileri sürdü.

“Siz kimle halvet oluyorsunuz” diye soran Koç hakkında, Bilal Erdoğan’ın şikâyeti üzerine, fezleke düzenlendi. 20 Mayıs 2016’da ise anayasa değişikliği yapılarak dosyaları olan milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı. Bunun üzerine Koç hakkında “hakaret” suçundan dava açıldı. Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi, “sanığın atılı suçu işlemediği” gerekçesiyle Koç’un 12 Haziran 2018’de beraatına karar verdi. Bu arada 24 Haziran 2018’de yapılan genel seçimlerde Haluk Koç, yeniden milletvekili seçildi.

Koç’un avukatı Celal Çelik, bu nedenle karara itiraz etti. İtirazı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, davada Koç lehine, “usulden bozma” kararı verdi. 20 Mayıs 2016’da, anayasaya eklenen geçici 20. maddenin genel düzenleyici hüküm olmadığı belirtilen kararın gerekçesinde, geçici maddenin, “20 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla işlenmiş belirli fiillerle sınırlı olarak ilgili milletvekilleri hakkında dokunulmazlığın kaldırılması kararı mahiyeti taşıdığı” belirtildi.

Anayasanın 83/4 maddesindeki “Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis’in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır” hükmünün uygulanma kabiliyeti bulunmasına karşın yargılamaya devam edilmesinin “yasaya aykırı” olduğu belirtilen kararda, yerel mahkemenin kararının kesin olarak bozulmasına hükmedildiği belirtildi.

BENZER DURUMDALAR

CHP’li Enis Berberoğlu ve iki HDP’li milletvekili de benzer durumdaydı. Üç milletvekili, 24 Haziran 2018’de yapılan seçimlerde yeniden milletvekili seçildi ve dokunulmazlık kazandı. Hukukçular, anayasanın 83/4 maddesi gereğince, yargılamaya devam edilmesi için “Meclis’in yeniden bir karar alması gerektiğini” belirtiyor.