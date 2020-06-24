Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Vedat Aydın yaşamını yitirdi

24 Haziran 2020 Çarşamba, 12:28

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Vedat Aydın, hayatını kaybetti. Aydın’ın cenazesi, bugün 15.00’te Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

VEDAT AYDIN KİMDİR?

Vedat Aydın, 1955’te Ankara Bala’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın’ın 21 Eylül 1993’te Başbakan Yardımcısı olması üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 1994 yerel seçimlerine kadar görevde kaldı.

Aynı yıllarda MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanlığı görevini yürüttü.

Kamu Ortaklığı’nı temsilen Türk Traktör Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Kurultay delegeliği yaptı.