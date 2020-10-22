Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarihi şahsiyetlerin mezarlarına bakım ve yenileme yapacak

22 Ekim 2020 Perşembe, 03:03

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Başkan Yavaş’ın talebi doğrultusunda Cebeci Asri Mezarlığı’nda aralarında eski başbakan ve bakanların bulunduğu devlet büyüklerinin mezar taşlarını yenilemek için harekete geçtiği bildirildi.

Bu kapsamda, Türk kültürünün ve siyasetinin önde gelen isimlerinin defnedildiği Cebeci Asri Mezarlığı’nda başlatılan yenileme çalışmasıyla ilk etapta 12 devlet büyüğünün mezar taşları ve çevresi yenileneceği açıklandı.

Mezarları yenilecek devlet büyükleri şöyle: Refik Saydam, Reşit Galip, Mustafa Necati Uğural, Vasıf Çınar, Hasan Ali Yücel, Makbule Atadan, Tunalı Hilmi, Mutlu Menderes, Nevzat Tandoğan, Ahmet Tevfik İleri, İsmail Hakkı Tonguç, Numan Menemencioğlu.