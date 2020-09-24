Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki vaka sayısı önlemlere rağmen bine yaklaştı

24 Eylül 2020 Perşembe, 20:44

ABB'de koronavirüse yakalanan personel sayısı artıyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, belediyede alınan tüm önlemlere rağmen koronavirüs yakalanan ve takip süreci devam eden personel sayısının 981'e yükseldiğini belirtti.

Gültekin'in açıklaması şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde COVİD-19 nedeniyle takip süreci devam eden personel sayısı, tüm tedbirlerimize ve gayretlerimize rağmen 981'e yükselmiştir. Vatandaşlarımızın ve personelimizin sağlığı için tüm birimlerimizde ziyaretçi kısıtlaması uygulaması devam etmektedir."