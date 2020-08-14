Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sel mağdurlarına ücretsiz tadilat desteği

14 Ağustos 2020 Cuma, 14:01

Yağışın ardından konut ve iş yerlerinin su tahliyesini ve temizliğini gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, zarar tespit çalışmalarıyla birlikte tadilat çalışmalarını da hızlandırdı.

Başkent’te 25 yıldır yapılmayan altyapı nedeniyle su taşkınları yaşanırken, evinde maddi zararın meydana geldiğini belirten Zekeriya Şenol, Büyükşehir Belediyesinin tadilat, bakım ve onarım desteği sayesinde yaralarını sardıklarını anlattı:

“Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri zamanında müdahale etti. Evin su seviyesi düşürüldü. Daha sonra evimize gerekli tadilatları yapmak üzere ekipler harekete geçti. Boya badana işlemleri yapılıyor. Kapı yapılacak, zarar gören eşyalarımız var onlar için de bir şey yapılmasını talep ettik. Mağduriyetimizin giderileceği söylendi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve ekibine bize bu zor günümüzde yardım ettiği için teşekkür ediyoruz.”

Sel felaketi sonrası evini su bastığını belirten Ulviye Yıldırım adlı bir başka yurttaş ise, “Ankara Büyükşehir Belediyesi gerekli müdahaleyi gerçekleştirerek önce suyu boşalttı. Daha sonra da tadilat işlemlerine geçildi. Evimizin zarar gören her yerini yaptılar. Eşyalarımız da işlemler tamamlandıktan sonra gelecek. Bizi zorda bırakmadığınız için Allah razı olsun” dedi.

ÖNCELİK VATANDAŞIN CAN GÜVENLİĞİ

Çalışmalar kapsamında vatandaşların zarar gören iş yerleri ve evleri boyanırken, hayati öneme sahip olan elektrik tesisatları kontrol edilerek onarımı Büyükşehir ekipleri tarafından ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Taşkın suyundan etkilenerek kullanılamaz hale gelen parkeler, ahşap kapılar, mutfak dolapları ve tezgahlarını da yenileriyle değiştiren ekipler, tıkanan atık su giderlerini de açıyor. Ortak kullanım alanlarında meydana gelen zararları tek tek tespit eden ekipler ayrıca hasar gören ya da yıkılan istinat duvarlarının onarımını da gerçekleştirerek vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlıyor.