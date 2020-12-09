Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden tiyatrolara destek

09 Aralık 2020 Çarşamba, 09:10

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde zor günler geçiren ve seyirciyle buluşamayan tiyatrolara ekonomik yönden de destek sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapan Mansur Yavaş, Ankara’da faaliyet gösteren tiyatroların toplam 37 oyununu ABB TV ve Başkent Mobil üzerinden yayımlayacaklarını açıkladı.

Pandemide zor günler geçiren tiyatrolarımızın da yanında olmak için gayret ediyoruz.



37 farklı oyunu alıp yayınlayarak hem tiyatrolarımızı destekleyecek hem de vatandaşlarımızın sanattan uzak kalmalarını engelleyeceğiz.



Oyunları ABB TV ve Başkent Mobil’den izleyebilirsiniz. pic.twitter.com/4LQczKr1ps — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 6, 2020

TİYATROLARA, BAŞKENT TİYATROLARI SAHNESİ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Başkent Tiyatroları; Ankara Tiyatro Yapımcıları (ANTİYAP) Derneği üyesi 25 tiyatro başta olmak üzere diğer tiyatrolardan 10, engelli tiyatrolardan da 2 oyunun sahnelemesi için kapılarını açacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan toplam 37 tiyatro oyununu ABB TV ve Başkent Mobil üzerinden izlenebilecek.

Pandemi süreci nedeniyle seyircisiz olarak Başkent Tiyatroları sahnesinde oynanacak oyunlar, kayıt altına alınarak özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde ve hafta sonları yayımlanacak.

İlk etapta 12’si yetişkin, 13’ü ise çocuk oyunu erişime açılacak. Yalnızca Ankara’da değil, dünyanın herhangi bir noktasında çevrimiçi olarak görülebilecek olan oyunlar şöyle:

Yetişkin oyunları:

Ankara Devinim Tiyatro - "Muhteris Sükûnet"

Ankara Ortaoyuncular - "İstiklal Yolu"

Bambu Tiyatro - "Lena, Leyla ve Diğerleri"

Birinci Peron - "Ünsüz Kadınlar"

Deli Sanat - "Kanlı Düğün"

Fareler Tiyatro - "Karışmak"

Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosu - "Kadınlar Öyküler Türküler"

Ankara Akademi Sanat Tiyatrosu - "Natürmort 2047"

Özgür Sahne - "Bernarda Alba’nın Evi"

Sole Sanat - "Şeyh Bedrettin Destanı"

Şubat Tiyatro Yapım - "Ruşenali’den Köroğlu’na"

Tiyatro Sahneden - "Vecihi Hürkuş"

Çocuk oyunları: