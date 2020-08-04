Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı: İtibar etmeyin
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), son günlerde bazı art niyetli kişilerin Başkan Mansur Yavaş ve ABB adına arayarak para ve yardım talep ettiğini belirtti. Yapılan açıklamada yurttaşların bu tür aramalara itibar etmemeleri rica edildi.
ABB'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı art niyetli kişilerin Mansur Yavaş ve belediye bürokratları adına birçok vatandaşı arayarak yardım talep ettiği ve para istediği belirtilerek, bu durumla belediyenin hiçbir bağlantısının olmadığı ifade edildi.
Açıklamada konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dolandırıcılık kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde bazı art niyetli kişilerin vatandaşlarımızı telefonla arayarak Başkanımız Mansur Yavaş ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları adına yardım kampanyası düzenlendiğini belirterek, para talep ettikleri ihbarları tarafımıza ulaşmıştır.
Büyükşehir Belediyesinin telefonla yardım ya da bağış isteme gibi bir kampanyası kesinlikle bulunmamaktadır.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup, bu kişilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."
?? ÖNEMLİ DUYURU pic.twitter.com/7Ri4Uxknqr— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) August 4, 2020
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